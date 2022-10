Ulivieri: “Spalletti e la società coraggiosi nel capire che era giunto il momento di cambiare”

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "E' sempre più il Napoli di Spalletti ma non solo, perchè questo nuovo corso è stato fortemente voluto dal club. Spalletti è stato coraggioso, ma con lui la società, che ha capito che era giunto il momento di cambiare, sostituendo calciatori che avevano dato tanto con altri più giovani e motivati. La gara con la Cremonese è stata difficile: gli azzurri hanno un po' risentito delle fatiche con l'Ajax e la squadra di Alvini è ostica da affrontare. Spalletti però ha trovato alcuni rimedi studiati: Raspadori che porta via l'uomo, Kvara che si accentra è stato volto a liberare spazi. Ormai il Napoli ha un modo di giocare flessibile, molto moderno, cambiare pelle nel calcio di oggi è importante. Spalletti vuole mantenere un livello europeo? Significa che vuole un Napoli sempre ad alti ritmi, intenso, che è un po' il segreto del successo. A ritmi bassi il Napoli non si ritrova, perde molto di se stesso”.