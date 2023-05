Ulivieri su Spalletti: "Sono convinto che vuole rimanere e non lasciare da vincitore"

"De Laurentiis è il presidente e sono sicuro che si incontreranno".

Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': "Le immagini delle feste per la vittoria dello scudetto sono molto emozionanti. Le emozioni di un tutto insieme, società, città, tifosi, allenatore, squadra e tutto quello che c'è intorno. Una gioia collettiva che mi emoziona. Non voglio entrare nel merito della pec inviata dal presidente la scorsa settimana a Spalletti, nella quale ha esercitato la possibilità del rinnovo del contratto per un altro anno, senza parlare con l'allenatore. De Laurentiis è il presidente e sono sicuro che si incontreranno.

Da questo connubio io credo che si possa andare avanti ed è l'augurio che faccio a tutti, a De Laurentiis, a Spalletti e ai tifosi. Spalletti mi darebbe maggiore sicurezza se continuasse col Napoli perché conosce l'ambiente, i calciatori ed è in sintonia con tutte le strutture della società. Se andasse via mi sembrerebbe uno sprecare e mettere a rischio tanto. Sono anche convinto che l’allenatore voglia rimanere e non lasciare da vincitore".