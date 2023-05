Un gol a Napoli basta per fare la storia Salernitana, l'ex Lazzaro: "Rete Dia più importante della mia"

Sono passati 21 anni da un altro 1-1 tra Napoli e Salernitana che i tifosi granata ricordano ancora.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sono passati 21 anni da un altro 1-1 tra Napoli e Salernitana che i tifosi granata ricordano ancora. Leandro Lazzaro pareggiò al minuto 94’ al San Paolo il derby del campionato di Serie B 2001/02. L'ex attaccante argentino è intervenuto durante la trasmissione 'Zona Mista' su TvOggi: “Ho visto il derby: sono salernitano. Domenica ho visto la partita, qui in Argentina erano le 10 del mattino. Sono stato veramente contento. Il Napoli sarà sicuramente campione ma non contro di noi. Dico “noi” perché sono tifoso della Salernitana e voglio che resti in Serie A per tantissimo tempo. Ho molti ricordi a Salerno e spero di tornarci presto”.

La rete di Dia ha ricordato il suo gol nel 2002. Dal 94’ all’84’, il senegalese si è anticipato di dieci minuti: “Non ci credo che siano già passati 21 anni! Quando segnai non mi resi conto dell‘esultanza dei tifosi. La rete di Dia é stata senza dubbio più importante della mia anche se il derby é sempre il derby”.