Universiadi, il commissario Basile: "ADL molto disponibile, gli ho detto che ci saranno altri lavori"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Gianluca Basile, Commissario Universiadi: "Con i campionati in corso, abbiamo cercato di dare poco fastidio, programmando tutto. Il 3 luglio ci sarà un grandissimo spettacolo, alla presenza del Presidente della Repubblica. Saranno coinvolti 32 siti e noi ne abbiamo messi a disposizione altri 33 per il training sparsi per tutta la regione, non solo a Napoli. Sono previste circa 8500 persone tra atleti ed allenatori: 4400 dormiranno sulle navi, altre saranno ospitate al Campus di Fisciano, campo bellissimo. E' stata un'avventura difficile perchè siamo partiti tardi. La contrattazione più difficile è stata quella con De Laurentiis? Assolutamente no, è stato molto disponibile. Ho già detto al presidente che ci saranno molti altri lavori. Abbiamo creato una cabina di regia ristretta, utile per mediare tra tutti. Metteremo in mostra la nostra regione".