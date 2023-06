Ursino: "Allegri tra i migliori in Europa, si è qualificato in Champions e ha lanciato i giovani”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone.

Ritiene che la strategia di De Laurentiis, come nel caso di Kim, di cambiare ogni anno sia ottimale e fruttuosa?

“Per me Kim è stato uno dei giocatori fondamentali. Quando mancava Kim, non dico fosse un altro Napoli, ma la squadra pareva essere in difficoltà in difesa. Credo che, continuando in questa politica, è fondamentale la bravura di un direttore e dello scouting. In tal senso, a Napoli c’è gente davvero molto brava. Il merito, difatti, del mercato straordinario degli azzurri andrebbe riconosciuto a Giuntoli, così come a Micheli e Mantovani”.

Con Giuntoli la Juventus potrebbe abbandonare la strategia dell’instant team e del parametro zero per sposare un approccio di crescita graduale?

“Il parametro zero è un’arma a doppio taglio, e non è assicurato il guadagno. Tuttavia, è difficile vedere un altro anno senza successi dei bianconeri. Sono sicuro che la prossima stagione i bianconeri costruiranno una squadra vincente e fortissima. D’altronde, Manna è un dirigente davvero bravo. Un conoscitore di calcio con cui ho avuto modo di lavorare anche in Svizzera”.

La permanenza di Allegri è, in tal senso, la scelta giusta?

“Per me, è uno dei migliori allenatori in Europa. Penso che, per quanto fatto quest’anno, sia un tecnico a cui vanno riconosciuti meriti importanti. È riuscito a qualificarsi in Champions e, soprattutto, ha lanciato giovani molto interessanti”.