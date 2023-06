Ursino consiglia: "Osimhen? ADL faccia come il grande Milan di Berlusconi..."

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone: "Osimhen via per 150mln? Ricordo il Milan di Berlusconi, quando volevano vincere prendevano quel tipo di giocatori, senza mai cedere alle tentazioni di cessione, seppur vantaggiose. Se il Napoli, dunque, vuole vincere non può che puntare alla permanenza del nigeriano. Se dovesse, poi, riuscire a trionfare in Europa, il calciatore potrebbe essere ceduto anche il prossimo anno.

Il Napoli, inoltre, ha un bilancio sanissimo. Non c’è assolutamente bisogno della vendita di Osimhen. L’unico problema potrebbe essere rappresentato dalla competitività finanziaria con le acquirenti, ma se si accontenta un po’ anche il calciatore allora, come credo, non dovrebbero esserci problemi circa la sua permanenza”.