Ursino: "L'erede naturale di Zielinski è già in casa! Con Giuntoli sarebbe stato diverso..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Beppe Ursino, direttore sportivo: “Il Napoli sta dando segnali di ripresa, col Verona si sono viste cose molto positive. Si è rivisto il gioco di Spalletti a tratti, soprattutto nel primo tempo. Mi è piaciuto molto, poi c’è qualche passaggio a vuoto che fa ragionare, ma i segnali ci sono tutti. Di certo il Napoli meriterebbe più punti di quelli che ha, anche se ormai il quarto posto è un po’ troppo lontano. Lindstrom? Può fare benissimo la mezzala, ha tutto per interpretare quel ruolo alla grande. Merita spazio, ma con le cinque sostituzioni può dare il suo contributo. Lindstrom ha l’identikit perfetto per essere l’erede interno di Zielinski.

Con Giuntoli il caso Zielinski sarebbe mai successo? Non mettetemi in difficoltà, ho tanti amici anche a Napoli (ride ndr). Cristiano è maestro nel gestire il gruppo e nel gestire i presidenti. I grandi DS non si limitano a fare mercato, questo è sicuro. Zielinski è un grandissimo giocatore, merita di avere spazio anche se a scadenza di contratto. Non so se è un lusso che qualsiasi squadra potrebbe permettersi. Punire i giocatori per certe scelte non è un accettabile, soprattutto nei confronti di un giocatore di livello come Zielinski. Lo escludi o meno, va comunque all’Inter o in un’altra squadra. Così ci si priva solo del suo contributo”.