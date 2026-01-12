Vaciago: "Ieri Napoli strepitoso, ma in alcuni tratti era evidente superiorità dell'Inter"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, nel suo editoriale ha commentato lo scontro al vertice Inter-Napoli terminato sul risultato di 2-2: "La vera sfida per lo scudetto è fra l'Inter e la sua capacità di boicottarsi da sola. leri la prestazione del Napoli è stata strepitosa a livello tattico, caratteriale e tecnico, ma ci sono stati tratti della partita in cui la superiorità della rosa dell'Inter era evidente.

Ma, ancora una volta, quella superiorità non è bastata a vincere la partita. Contro Napoli, Roma, Milan e Juve, i nerazzurri hanno racimolato 4 punti su 15: clamorosamente pochi per una squadra comunque in testa alla classifica. L'Inter ha limiti che possono aprire scenari imprevedibili, resi ancora più imponderabili che dietro di lei si fatica a trovare una rivale con la sufficiente continuità per approfittarne. Così l'Inter continua a essere favorita e lo è forse anche un pelo di più dopo il pareggio di ieri, che vede il Napoli certamente più soddisfatto e orgoglioso, ma alla fine con una distanza invariata".