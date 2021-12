Vaia (Spallanzani): "Un errore non procedere con la Coppa d'Africa, troppo comodo le scorciatoie"

Il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia, ha parlato della Coppa d'Africa al Corriere dello Sport: "Ricorrere alla bolla negativa è una scelta indispensabile che ha un senso sempre e non solo in questa circostanza. Il calcio non deve e non può tornare indietro, può offrire modelli di riferimento come lo è stato l'Italia che ha indicato le linee-guida agli altri paesi. Si può giocare applicando norme che lo aiutino a fronteggiare il rischio contagio. Troppo comodo cercare le scorciatoie: c'è il terrore che si possa diffondere il contagio ed allora non si proceda con la Coppa d'Africa. Sarebbe un errore. Però i pericoli non vanno sottovalutati, anzi: il virus si può sconfiggere ma la battaglia ha bisogno di reiterati messaggi diretti ed educativi".