Valcareggi: "Napoli da scudetto con Juve e Inter, ma occhio a un'altra big"

Furio Valcareggi, agente di lunga esperienza parla a Tuttomercatoweb.com come sempre in modo diretto. "Domenica la Juve - dice - batterà il Milan. E resta la favorita per lo scudetto. I bianconeri sono forti, hanno un grande allenatore, avranno un bello spirito e devono vincere altrimenti sono guai seri. Il Milan, è vero, sta giocando bene e non avevo dubbi su Paolo Maldini: dopo il gran passato da giocatore ha fatto un ottimo lavoro da dirigente con Massara. In campionato i rossoneri possono giocarsela, ma vedo nella mia classifica Juve, Inter e Napoli con il Milan pronto a dar fastidio".