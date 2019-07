Valdano elogia Fabiàn: "Classe infinita, cosa aspettano i club spagnoli a farlo tornare in patria?"

Jorge Valdano, attaccante argentino ed ex gloria del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di El Pais, soffermandosi su Fabiàn Ruiz: "Il talento è un grande risolutore di problemi, così arriva Fabián (miglior giocatore del campionato europeo U21) e ci dice che ci sono altri modi per raggiungere l'eccellenza. Sa come temporeggiare toccando all'indietro o ai lati, ma il suo primo sguardo è avanti. Sa come nascondere la palla, ma preferisce associarsi a uno o due tocchi. Sta crescendo come giocatore a causa della sua classe infinita, ma ogni giorno è più generoso. In questo periodo in cui è aperto il reclutamento di calciatori, per la mancanza di centrocampisti. Fabian risolverebbe questo problema per i prossimi 10 anni, quindi la domanda sorge da sola: cosa si aspetta a rimpatriare questo crack in esilio?".