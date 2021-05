Valdifiori: "Sarri sta soffrendo, vuole tornare. Insigne faceva cose straordinarie"

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, nel corso di “Highlights” su Kiss Kiss Napoli Tv: “Un ritorno di Sarri a Napoli? Sarà una scelta della società. Maurizio ha lasciato il segno a Napoli per il suo calcio meraviglioso, apprezzato in tutto il mondo. Conoscendolo, starà soffrendo a casa perchè ha bisogno di vivere il campo ogni giorno. Sarri sa che per far meglio di quanto ha fatto a Napoli dovrà provare a vincere lo Scudetto. Insigne? E’ un trascinatore, i numeri sono dalla sua parte. Ricordo che anche in allenamento faceva cose incredibili con grande semplicità. Trascinerà anche la Nazionale. Hysaj è un calciatore duttile, che può giocare a destra e sinistra come ha dimostrato nel tempo. Non sarà facile sostituirlo anche per questo motivo. E’ forte, ha personalità: per giocare nel Napoli così a lungo ha mostrato grande carattere e qualità. Il Napoli merita la qualificazione alla prossima Champions League”.