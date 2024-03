Varriale avverte: “Inter più arrabbiata del Napoli, senza giuste motivazioni si rischia l’imbarcata"

"Credo che per il Napoli sia davvero un problema di motivazioni, adesso ci sono 10 finali e giocarle come 10 finali".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Enrico Varriale: "Chi arriva più arrabbiato alla sfida tra Inter e Napoli? L’Inter domani vorrà rispondere davanti al suo pubblico a quella delusione patita con l’Atletico, il Napoli ha tutti i motivi per essere arrabbiato. Bisogna vedere quanta voglia degli azzurri di rivalsa si vedrà. Vedendo il Bologna di Motta sembra di rivedere il Napoli dell’anno scorso, con la voglia di non mollare su ogni palla, quello che negli azzurri si è visto assai meno quest’anno. Il Napoli col Barça non mi è dispiaciuto, anche se è mancato quel pizzico di concentrazione e cattiveria in più. ll peccato originale del Napoli è stato la mancata sostituzione di Kim, puoi essere attento quanto vuoi ma nelle competizioni quando i livelli sono altissimi la differenza di qualità si vede e viene fuori. A me il Napoli a Barcellona mi è piaciuto perché ha scelto la via del coraggio, questo è vero che ti espone a certi rischia ma ti ha dato anche la possibilità, se l’arbitro avesse concesso il rigore o si Lindstrom non avesse sbagliato quella clamorosa occasione, di giocarti la qualificazione fino alla fine. Credo che per il Napoli sia davvero un problema di motivazioni, adesso ci sono 10 finali e giocarle come 10 finali. Chi ha più rabbia credo sia l’Inter, poi il Napoli se non va lì con le giuste motivazioni rischia grosso, non solo di perdere ma anche di prendere un’imbarcata.

Meglio per il Napoli che l’Inter fosse andata avanti in Champions? L’Inter quest’anno aveva la possibilità di andare più avanti in Champions, a Madrid non ha funzionato qualcosa da parte di qualche protagonista come Lautaro, e Inzaghi qualche cambio in più poteva farlo. Alla fine, però, ha perso ai calci di rigore con Thuram che ha sprecato una grandissima occasione. Sicuramente l’Inter vorrà rifarsi, ma arriva con 30’ in più di una fatica mentale e fisica. Bisognerà vedere le motivazioni che il Napoli potrà mettere in campo, la rimonta è difficile ma i calciatori azzurri sono dei professionisti e hanno l’obbligo di crederci. Fino a questo momento Calzona mi sta piacendo, ma il giudizio finale resta sempre quello del campo.

Osimhen in dubbio, chi eventualmente mi aspetto al suo posto? Raspadori, credo, visto che Calzona come Spalletti predilige molto il gioco e l’ex Sassuolo sa dialogare bene con i compagni. Simeone non è stato particolarmente privilegiato dalle scelte di Calzona, ed è stato anche frenato dall’errore di Cagliari. Mi auguro che Osimhen si riprenda, deve dare quel quid in più in questa parte finale della stagione.

Quale fattore inciderà nella scelta di ADL per la scelta dell’allenatore? Se Calzona centrasse la Champions sarebbe difficile spiegare una sua non riconferma. Adesso a questa domanda nemmeno De Laurentiis saprebbe rispondere. Quest’annata era imprevedibile per chiunque, nessuno poteva immaginare queste delusioni. Il primo che se ne è reso conto è stato De Laurentiis, che però poi non ha posto rimedio nel mercato di gennaio, una delle cose più inspiegabile di quest’anno. Credo che la prima valutazione che debba fare De Laurentiis è quella di tornare all’antica facendosi affiancare da figure di altissimo livello senza fare più il tuttofare”.