Varriale: "C'è un giocatore col piede caldo che sarà decisivo con Conte"

Enrico Varriale, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli: "Io credo che il discorso vero non sia nei numeretti, 4-2-3-1, 3-4-3 e via dicendo... Io credo che i moduli oggi come oggi devono avere un imprinting iniziale, Conte ha detto che si inizia a costruire sempre a tre, con i due - che possono essere anche tre - centrocampisti.

Ma nella fase di costruzione devono essere sempre due che devono fornire lo scarico ai difensori. Il calcio è movimento, non è che è calcio balilla. Se hai Lukaku secondo me obblighi gli avversari ad avere un po' di 'timore' nello sbilanciarsi, nell'uno contro uno con Lukaku ti diverti poco se lo lasci. Nello stesso tempo penso ci sia un altro giocatore che sarà decisivo in determinati frangenti di partita, e più lo farà più si inserirà, è Neres. Neres ha dimostrato di avere il piede caldo, una capacità di crossare in maniera precisa".