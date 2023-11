Varriale: “Elmas e Simeone erano protagonisti l'anno scorso, con Garcia sono spariti”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto il giornalista Enrico Varriale

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto il giornalista Enrico Varriale: “Il Napoli? Difficilmente aiuterà andare avanti con Garcia. Sarebbe il caso di far capire anche alla squadra che si andrà avanti con l’allenatore. Gli errori fatti sono sotto gli occhi di tutti. Garcia ha tante colpe, però sul gol dell’Union Berlino calciatori del livello del Napoli non possono fare una sequenza di errori del genere.

A Garcia vanno imputate tante altre cose, penso che purtroppo dopo 4 mesi non ha in mano la squadra dal punto di vista del gruppo e della gestione del gruppo. Ieri ho visto la partita dell’Inter, non credo sia superiore al Napoli. Inzaghi ha fatto un ampio turnover e al 60º sullo 0-0 ha fatto dei cambi e ha vinto la partita con merito ed autorevolezza. La gestione della rosa di Garcia è un qualcosa che dovrebbe mettere in pratica. Giocatori come Elmas e Simeone che l’anno scorso erano protagonisti pur partendo dalla panchina, quest’anno sono spariti dai radar. Garcia ha puntato si questo 11, ha perso giocatori che erano punti fermi di questa rosa. Elmas era il dodicesimo più forte del campionato a detta di tutti. Allo stesso tempo bon ha valorizzato un giocatore come Lindstrøm che per carità lo vede in allenamento tutti i giorni. Ieri avrei giocato con Simeone titolare perché l’intenzione dell’Union Berlino era chiara. Poi davi al giocatore la sensazione di essere considerato. Il Napoli mi pare una squadra dove 11 giocano e gli altri vengono considerati molto poco e questo i giocatori lo sanno e lo vivono ogni giorno.

Le valutazioni di De Laurentiis? Penso che il presidente faccia bene a non agire di pancia. Però nel momento in cui la scelta l’aveva tentata con Conte e aveva rilasciato quelle dichiarazioni alla Luis, non c’era un’enorme fiducia nei confronti di Garcia. Una volta che hai tentato di fare all in, dopo devi mettere sul piatto della bilancia pro e contro di un’eventuale sostituzione di Garcia. Siamo sicuri che un allenatore che porti a Napoli faccia meglio di Garcia?

Il problema è sorto in estate, rinunciare a Spalletti e Giuntoli è stata quantomeno una scelta azzardata. Non mi sento così certo di dire prendiamo un allenatore di quelli che sono sul piatto in questo momento e siamo certi che arriviamo in Champions League. L’allenatore che ti dava questa possibilità era Antonio Conte che avrebbe rivoltato la squadra e avrebbe ridato entusiasmo e consapevolezza. Se arriva uno X, siamo sicuri che si riformi l’entusiasmo immediatamente. Se dalla squadra non arriva una chiara indicazione, sostituire tanto per non so quanto possa essere una scelta intelligente. Lo spogliatoio del Napoli è fatto da persone per bene, si stanno battendo tutti con grande dedizione. Sul piano atletico il Napoli corre male, non poco. La squadra prima era cortissima, adesso è lunga. Ci sono giocatori come Zielinski e Di Lorenzo che erano stanchi nel secondo tempo. Volente o nolente il serbatoio energetico comincia a dare segnali non positivi”.