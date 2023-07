Varriale: "La Juve patteggia, la Reggina invece rischia esclusione per un caso meno grave..."

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Enrico Varriale, giornalista Rai

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Enrico Varriale, giornalista Rai: “Sul discorso della Giustizia Sportiva bisognerebbe aprire un capitolo di ore... Credo che le vicende che si sono, in qualche modo, svolte in questo tema, dovrebbero far riflettere tutti. Guardandolo proprio dal punto di vista dei tifosi bianconeri, che hanno criticato chiunque riportasse notizie ed indiscrezioni sulla vicenda. Tutti erano convinti che il filone più preoccupante non fosse quello legato alle plusvalenze, ma alla vicenda della Consob e degli stipendi.

La Giustizia Sportiva ha condannato la Juve, per il suddetto filone plusvalenze, con una penalizzazione di dieci punti, seppur con modalità discutibili con un campionato ancora in corso. Tuttavia, sull’altra tematica è venuto fuori un patteggiamento di 700000 euro. Un rischio per la Giustizia Sportiva, un caso che potrebbe assurgere ad esempio per future condanne. Il rischio vero è che ci sono società che, come la Reggina, per un problema meno grave rischiano di non poter disputare il campionato di B. Ancor più eclatante, e sconcertante, il caso del Lecco. Dunque, il caso Juventus rischia di complicare ancor più le cose, inducendo a credere che non ci siano certezze in questo sport. È vero, infatti, che la Giustizia Sportiva è chiamata a giudizi affrettati, ma è anche vero che la coerenza è quanto mai richiesta. Ho qualche amico del Chievo, ed andrebbe ricordato il motivo per il quale la squadra veneta è scomparsa dal calcio italiano…”.