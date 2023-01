Varriale: "Nessuno dice che Sozza non è bravo o sarà prevenuto, però c'è un dato di fatto"

"Sono convinto che Sozza porterà un ottimo arbitraggio e che la partita filerà liscia".

Il giornalista Enrico Varriale, storico volto Rai, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it: "Sono convinto che Sozza porterà un ottimo arbitraggio e che la partita filerà liscia, mi chiedo però se non si potesse evitare una pressione del genere per un arbitro che deve dirigere una gara cruciale per il campionato. Qui nessuno dice che Sozza non è bravo o sarà prevenuto, però è un fatto che sia nato a Milano e dirigerà una gara tra Inter e Napoli".