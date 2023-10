Varriale: "Raspadori è l'attaccante italiano più forte della Serie A. Scudetto? Napoli in corsa"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Enrico Varriale, giornalista

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Enrico Varriale, giornalista: "Napoli ritrovato da Bologna? Un rilancio promettente. Alla luce di quanto si è visto nelle ultime gare, mi pare che il Napoli si sia messo nella giusta carreggiata e sta trovando tutti quelli che sono i motivi quando si vuole fare una stagione importante, a cominciare dall’intesa tra tecnico e squadra fino alla scoperta in Natan e la conferma degli altri. Contro la Fiorentina, il discorso è molto semplice: la coperta è corta a centrocampo e difesa, viste le attuali contingenze, in attacco Garcia ha l’imbarazzo della scelta.

Lindstrom? Bisogna attenderlo, così come Natan. In attacco, la concorrenza per Lindstrom è importante. Il Napoli è un po’ corto sugli esterni, Lindstrom non è Lozano, è più un giocatore da 4-3-2-1, secondo me.

Raspadori? Per me, è l’attaccante più forte italiano che ci sia in Serie A e lo dimostra anche in Nazionale. Ha grandissima qualità, è costato quel che è costato e credo vedrà un aumento del minutaggio e tu allenatore hai il dovere di metterlo nelle migliori condizioni possibili per farlo giocare. Lo vedo centrale, non mezzaala, per me deve sfruttare il tiro dal limite e giocare a ridosso della punta.

Napoli-Fiorentina crocevia per Garcia? Per me il Napoli è in corsa scudetto e, prima della partita col Real, ho detto che quella con la Fiorentina sarebbe stata ancora più importante. Inoltre, Garcia si batterà con un allenatore che a me piace, ha caratteristiche molto più vicine a quelle di Spalletti rispetto a Garcia. Mi immagino una partita aperta, ben giocata, il Napoli dovrà stare attento.

Scelta della Roma di collaborare con Riyad? Ho letto un’intervista di Lotito a Il Foglio, il quale ha detto che non è un moralista e capisce che gli sponsor sono fondamentali per tutte le società di calcio, ma anche le società private devono fare i conti con le opportunità. Alla vigilia della designazione della città per Expo 2030 – una grande opportunità – è stato apposto il marchio di Riyad, lui provocatoriamente ha detto che metterà la scritta SPQR. Non puoi gestire una società di calcio come un’impresa di produzione di pelati: gli italiani lo capiscono, quelli americani evidentemente no.

Maglia di Halloween del Napoli con il simbolo del Cimitero delle Fontanelle? Due strategie di marketing. Una rispettosa delle tradizioni, della cultura della città che rappresenti, un’altra oggettivamente antepone al discorso sociale, una valutazione solamente economica. Da un punto di vista della gestione societaria ci sta".