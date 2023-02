Varriale su Agnelli-Superlega: "Incommentabile! Se Juve non si dissocia, dura sanzione dall'Uefa"

Così su twitter il giornalista Rai, Enrico Varriale, dopo l'intervista di Andrea Agnelli alla stampa olandese.

"Intervista per tanti aspetti incommentabile. Una sola considerazione: in assenza di una netta dissociazione da parte della Juventus, è quasi impossibile che il club bianconero non venga sanzionato pesantemente dall'Uefa quando esaminerà le vicende generate da inchiesta PRISMA", così su twitter il giornalista Rai, Enrico Varriale, dopo l'intervista di Andrea Agnelli alla stampa olandese.