Varriale: "Vittoria da primato del Napoli. Con classe zittisce l'entusiasmo di Ibrox"

Il giornalista Rai Enrico Varriale ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli in Champions contro i Rangers di Glasgow: "Fondamentale vittoria primato del Napoli. Con classe zittisce l'entusiasmo di Ibrox e l'aggressività dei Rangers. Difesa impermeabile, il solito centrocampo in cui giganteggia Zielinski, unica pecca d il rigore sbagliato, efficace in attacco pur senza Osi, per uno 0-3 meritato".