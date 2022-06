Vasco Rossi torna a Napoli: "Con tutto il rispetto di San Paolo, un onore suonare al Maradona”

Il cantante modenese ritorna a esibirsi a Fuorigrotta dopo sette anni e all'epoca lo stadio si chiamava ancora San Paolo

Questa sera Vasco Rossi terrà un concerto a Napoli. Il cantante modenese ritorna a esibirsi a Fuorigrotta dopo sette anni e all'epoca lo stadio si chiamava ancora San Paolo. Ecco le sue parole riportate da Il Mattino: “Si torna a Napoli, allo stadio che un tempo si chiamava San Paolo e ora porta il nome di un mito. L’ultima volta che sono stato qui era il 2015, era vietato alla musica da dieci anni, toccò proprio a me riaprirlo al rock, un bell'onore, ho visto che poi è rimasto aperto per artisti di ogni tipo, compreso me, visto che ci ritorno. Fu meraviglioso, lo ricordo bene, quando i napoletani cominciano a cantare insieme con te tu praticamente ti puoi fermare, perché loro cantano da Dio, è bello ascoltarli. Era ancora il San Paolo, adesso lo stadio è intitolato al grande Diego Armando Maradona, il primo nome che mi viene in mente quando vengo a Napoli, a parte il mio amico Pino Daniele. E io, con tutto il rispetto di San Paolo, sono ancora più onorato di suonare qui, ho avuto un grande affetto e una grande stima per Diego: come calciatore e anche come uomo. Sarà una grande serata, Napoli è davvero mille colori e noi proveremo ad aggiungerne qualcuno insieme con voi”.