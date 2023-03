Vecino a Dazn: "Non cambieremo il modo di difendere per Osimhen"

Nel pre-partita di Napoli-Lazio, il centrocampista biancoceleste Matias Vecino è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Nel pre-partita di Napoli-Lazio, il centrocampista biancoceleste Matias Vecino è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Non cambieremo il modo di difendere per Osimhen, noi difendiamo sullo spazio e non sull'uomo. Dovremo coprire bene il campo e stare attenti a chi lo lancia".