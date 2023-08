Veiga in Arabia, Ancelotti: "Offrono più soldi e fanno ciò che vogliono, valutino le autorità!"

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Celta Vigo, valida per la terza giornata de LaLiga.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Celta Vigo, valida per la terza giornata de LaLiga. Il tecnico italiano ha commentato in primis il caso Rubiales: "È una questione delicata. È un comportamento che non mi è piaciuto. Non è una cosa che dovrebbe fare un presidente".

La cessione di Gabri Veiga in Arabia Saudita: "È chiaro che il calcio arabo offre più soldi di quello europeo. Tutti possono fare quello che vogliono. Le autorità calcistiche internazionali devono valutare attentamente la questione per equilibrare il mercato".