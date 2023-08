Veiga in Arabia, Bazzani non si espone: “Scelte personali, impossibile giudicarle”

Fabio Bazzani è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte

© foto di Federico De Luca

Fabio Bazzani è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte: “Napoli-Sassuolo domenica? Ho visto la squadra di Dionisi contro l’Atalanta, è ancora in rodaggio come le altre squadre, ci sono anche le dinamiche di mercato. I valori iniziano comunque a vedersi, l’Atalanta ha faticato un po’ ma alla fine ha portato a casa la partita grazie ad una qualità maggiore. Il Sassuolo ha fatto la sua partita ma era condizionato dalla situazione di Berardi, che non ha giocato, Per domenica invece dovrebbe esserci, visto che è tornato ad allenarsi con la squadra. Garcia fa bene a cambiare qualcosa? È normale che qualche idea sua la dovrà mettere ma lo spartito del Napoli è talmente marcato che non si può andare a stravolgerlo, soprattutto in considerazione delle caratteristiche tecniche dei giocatori in rosa.

Non credo che Garcia voglia però cambiar pelle al Napoli, al di là degli accorgimenti che ciascun allenatore deve necessariamente inserire nella propria squadra. Andare e recuperare palla 10-15 metri più dietro ci può stare ma percorrere una strada completamente diversa sarebbe sconsiderato, ma non penso che lo farà. Qualche conoscenza tattica differente può far bene anche per inserire novità e motivare il gruppo, ma senza esagerare. Il Napoli con Sassuolo farà verticalizzazioni lasciando il possesso agli avversari? Di certo il Sassuolo vuole palleggiare, è molto più efficace quando ha la palla rispetto a quando non ne è in possesso, ma mi attendo un Napoli che prende il pallino del gioco, è la prima al Maradona, da campioni d’Italia, e vorrà fare la partita. Anzi, rispetto a Frosinone, mi aspetto che “faccia la partita” e non il contrario, credo che sarà dominante in casa.

Veiga in Saudi Pro League? È difficile giudicare queste scelte, non ho vissuto quella situazione. Certo siamo più abituati a vedere giocatori andare in Arabia a 30 anni, piuttosto che a 21. Ma si tratta di scelte personali, impossibile giudicarle”.