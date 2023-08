Veiga in Arabia, Cannella: “Zielinski è rimasto, il Napoli può stare comunque tranquillo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo: "Il caso Veiga non è stata una bella cosa per il Napoli, ma queste cose nel calcio sono sempre esistite purtroppo. Gli operatori di mercato moderni hanno perso di vista ormai etica e parole date, anche se c'è ancora qualcuno che opera alla vecchia maniera. Ultimamente il potere del danaro pesa sempre di più. Senza Veiga ora bisogna trovare nuovi obiettivi. Se il Napoli aveva bisogno di un centrocampista, sicuramente non si farà trovare impreparato ora che è saltato Veiga.

Zielinski poi è rimasto al Napoli, quindi gli azzurri possono stare comunque tranquilli. Stagione del Napoli? La preparazione è stata molto pesante, le prime gare non faranno testa. Gli acquisti sono stati comunque giusti e la permanenza dei big pesa davvero tanto. Cajuste farà bene, fisicamente è una pedina giusta e anche Natan dimostrerà di essere un giocatore all'altezza".