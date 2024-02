Vendemiale: "ADL e Lotito a favore di una Serie A a 18 se non fosse per intrecci politici"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Lorenzo Vendemiale, giornalista de Il Fatto Quotidiano.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Lorenzo Vendemiale, giornalista de Il Fatto Quotidiano: "Riduzione di squadre in Serie A? Come al solito non credo che si farà qualcosa di concreto. Si è parlato della proposta di portare la Serie A a 18 squadre, ma hanno votato 4 a favore (Milan, Inter, Juventus e Roma) e 16 contro.

De Laurentiis ha sorpreso? Probabilmente lui e Lotito sarebbero a favore, ma ragionamenti politici si intrecciano. Il tema è che Gravina non ha fatto niente da quando è in carica, vuole un altro mandato, ma siccome non ha fatto granché con la Nazionale, si è messo in testa di fare questa riforma. Io sono favorevole ad un campionato di 18 squadre, perché la Serie A non può più permettersele. Serie B e C unite? Come si fa a fare una lega con 80 presidente diversi, 80 realtà diverse. La verità è che servono regole più ferree, maggiori controlli. Una riforma seria mette dei parametri per l’anno dopo, non fa regole strane, blocca i ripescaggi e vede dopo 5 anni quali squadre rispettano i parametri veri. Qui invece si fa un favore ad uno, poi all’altro. Oggi si vedono a Roma, c’è un’altra riunione, ma andrà avanti per settimane questo discorso. Ad ogni modo, non sono queste regole che cambieranno il calcio italiano. ‘Incappucciato’ de Le Iene? Non Penso che non abbia aggiunto nulla".