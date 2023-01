Venerato: “Dire che Allegri è scarso è da ritiro del tesserino! Fa un calcio efficace”

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, DOMANI JUVE-NAPOLI AGLI OTTAVI DI FINALE: I CONVOCATI DI FRUSTALUPI Il Napoli Primavera affronta domani la Juventus per l'ottavo di finale di Primavera TIM CUP. Il match si disputa al centro sportivo di Vinovo alle ore 13. Il Napoli Primavera affronta domani la Juventus per l'ottavo di finale di Primavera TIM CUP. Il match si disputa al centro sportivo di Vinovo alle ore 13. LE ALTRE DI A JUVE, SI AVVICINA IL RIENTRO DI POGBA: IL FRANCESE OGGI PARZIALMENTE IN GRUPPO Grandi notizie per la Juventus, che oltre alle vittorie sul campo sta recuperando tutti i vari assenti della prima parte di stagione. Grandi notizie per la Juventus, che oltre alle vittorie sul campo sta recuperando tutti i vari assenti della prima parte di stagione.