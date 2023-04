Venerato: “S’è visto il peso politico del Milan. Marciniak non lo condizioni neanche con 250mila tifosi al Maradona”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A: “S’è visto il peso politico del Milan. Ferlaino mi disse che preferiva gli arbitri scarsi in casa e quelli bravi in trasferta. All’andata il Napoli ha preso un arbitro mediocre, non era già adatto sulla carta alla partita, ed è successo ciò che è successo. Al ritorno invece becchi l’arbitro più importante, quello della finale mondiale, anche con 250mila tifosi non sentirà la pressione del pubblico. Le designazioni sono chiare dal punto di vista politico”.