Veneto, il Governatore Zaia: "Striscione indegno, ma i veronesi sono simbolo di accoglienza"

TuttoNapoli.net

Venezia - (AskaNews): "Indegno e che non c’entra nulla col tifo o col calcio lo striscione di sedicenti tifosi veronesi apparso poco prima della partita. C’è da vergognarsi a lanciare simili messaggi, altro che goliardia. Però la città di Verona non è quello striscione, anzi…. Verona e i veronesi sono invece sempre simbolo di accoglienza e solidarietà, basti pensare che in questi giorni le associazioni, le istituzioni locali, le famiglie o le autorità sanitarie stanno facendo il massimo per ospitare, aiutare e curare chi scappa da questa folle guerra". Così Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a commento dello striscione che i tifosi del Verona hanno riservato alla città di Napoli incitando la Russia a bombardarla.