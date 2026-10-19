Venezia-Napoli, Del Genio deluso: "Nel finale fatte cose inspiegabili"

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Canale 8 dopo il ko contro il Venezia di sabato pomeriggio: "Persa la quinta partita su nove, nel finale sono state fatte cose inspiegabili e perché solo alla fine si fanno? Era una gara dalla lettura semplicissima. Già al 12esimo minuto in radiocronaca ho detto, speriamo passi subito il primo tempo perché non accadrà nulla perché non andiamo in ampiezza ma abbiamo una panchina che te la può cambiare.

Lucca è stato impresentabile. Alla fine con i vari Lang e Alisson la partita è stata un susseguirsi di occasioni da rete, ma la domanda è legittima: tutte le palle gol avute alla fine, se avessimo iniziato a fare questo gioco all'inizio, magari qualche gol sarebbe arrivato".

