Venezia, Zanetti: "Palla perfetta di Politano per Osimhen, abbiamo fatto pochi errori"

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino: "Col Napoli non ho visto errori individuali particolari, li ho visti in altre gare. Quelli sono più duelli persi, penso per esempio al gol di Dzeko. Se abbiamo messo in difficoltà delle big, costringendo magari l'Inter a vincere all'ultimo minuto, vuol dire che abbiamo fatto una grandissima partita. Tolto l'aspetto della fortuna che noi non abbiamo serve una grande partita per fare punti con le big e che queste non abbiano la giornata top, più vincere dei duelli.

Perché non c'è solo Caldara che si perde Osimhen, c'è anche la palla perfetta che Politano gli mette sulla testa. Per salvarsi non basta pareggiarla, siamo alla costante ricerca di un modo per alzare questi numeri, prendere un gol col Napoli ci sta, ma metti un solo tiro in porta mentre loro ne fanno dieci. All'inizio della conferenza ho detto che bisogna tirare una riga su questa situazione, abbiamo affrontato tante big dove era difficile giocare, ora invece c'è un'altra serie di partite, dove potremo produrre, quindi bisognerà giocarsela. Poi dopo faremo i processi. Il titolo potrebbe essere "Un nuovo inizio"".