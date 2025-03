Venezia, Zerbin a Dazn: "A Napoli momenti bellissimi, che emozione! Non vedevo l'ora..."

vedi letture

Alessio Zerbin, esterno del Venezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida col Napoli: “Emozione grande, ho passato momenti bellissimi a Napoli, per me è una partita speciale. Non vedevo l'ora che arrivasse questa domenica, voglio godermela. Il mister non ha bisogno dei miei consigli. ha talmente tanta esperienza che sa come si preparano le partita. Siamo pronti per fare una grande partita".