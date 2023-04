Ventola boccia Kvara: “Non doveva tirare il rigore. Col Milan quasi solo cose sbagliate"

Tramite i microfoni della 'Bobo TV' Nicola Ventola ha analizzato il passaggio del turno del Milan.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tramite i microfoni della 'Bobo TV' Nicola Ventola ha analizzato il passaggio del turno del Milan. Grazie al pareggio conquistato al Maradona i rossoneri hanno staccato il pass per le semifinali di Champions League: "Kvaratskhelia ha fatto innervosire la partita nei primi 20 minuti. Su 50 volte, 40 ha fatto la scelta sbagliata. Non era la sua giornata, con le idee e con le scelte, e il rigore non lo deve calciare lui. Non era la sua giornata per le scelte giuste. Non ha aiutato la squadra. Osimhen non aveva spazio e spesso era costretto a fare la mezzaluna".