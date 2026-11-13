Ventola: “De Bruyne rimpiange Conte, sta vedendo il vuoto cosmico!”

Napoli, Ventola su De Bruyne: “Rimpiange Conte, sta vedendo il vuoto cosmico!”. Un giudizio netto sul belga

Il momento del Napoli e il futuro di Kevin De Bruyne tornano al centro del dibattito con un giudizio molto netto di Nicola Ventola. L’ex attaccante dell’Inter ha puntato il dito sullo stato d’animo del centrocampista belga, leggendo in chiave diversa una stagione complicata per gli azzurri, tra risultati deludenti, tensioni nello spogliatoio e un clima che continua a far discutere. Come ha dichiarato Ventola a “Viva el Futbol”, “De Bruyne rimpiange Conte, sta vedendo il vuoto cosmico!”. Una frase forte, che mette a confronto il presente del belga con il periodo vissuto sotto la guida del tecnico salentino.