Ventola: "De Zerbi vuole essere al top, andrà al Bayern o al Liverpool"

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, l'ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così sul futuro di Roberto De Zerbi

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, l'ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così sul futuro di Roberto De Zerbi.

Roberto De Zerbi lo conosci molto bene, dove andrà secondo te?

"Secondo me andrà o al Liverpool o al Bayern Monaco. Una di queste due".

Più Liverpool o Bayern? Quello dei bavaresi è un ambiente particolare...

"Però se ti chiamano c'è da ragionare. Se si incontrano i due cervelli... Perché i tedeschi sono belli rigidi, ma anche Roberto è così. Nelle sue idee ci crede e le porta fino al 100%, e quindi secondo me può essere un buon connubio. Però chiaramente di base so che lui vuole essere al top, il top in questo momento è la Premier League. Quindi se ci fosse pari opportunità penso scelga la Premier".