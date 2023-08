Ventola: “Garcia può fare solo danni, ma col Frosinone ho visto il Napoli dell’anno scorso”

Nel corso della Bobotv su Twitch, l’ex attaccante Nicola Ventola ha commentato il successo del Napoli a Frosinone

Nel corso della Bobotv su Twitch, l’ex attaccante Nicola Ventola ha commentato il successo del Napoli a Frosinone: “Il Napoli è rodato. Ci sono dei giocatori che dopo lo scudetto sono cresciuti e maturati. Rudi Garcia può fare solo danni, per me c’è bisogno di tempo per valutarlo. Però nella reazione contro il Frosinone abbiamo visto come la squadra andava da sola sulla scorta di quanto fatto lo scorso anno con Spalletti. Alla fine avevi la sensazione che il Napoli avrebbe vinto. E’ ancora presto, ma il Napoli è la squadra che mi incuriosisce più di tutti, l’ho visto solido e concreto come l’anno scorso”.