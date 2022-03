Ventola taglia fuori la Juve dalla corsa scudetto: "E' sfida a tre fra Milan, Inter e Napoli"

Non è dello stesso avviso invece Christian Vieri, per il quale i bianconeri sono comunque ancora in lizza.

TuttoNapoli.net © foto di Matteo Gribaudi/Image Sport L'ex attaccante Nicola Ventola taglia fuori la Juventus dalla corsa Scudetto: "Ormai sono tre le squadre in lotta per vincere il titolo: Milan, Inter e Napoli", ha dichiarato l'ex attaccante a Dazn subito dopo Napoli-Milan. Non è dello stesso avviso invece Christian Vieri, per il quale i bianconeri sono comunque ancora in lizza: "Mancano ancora dieci partite, tutto può succedere".