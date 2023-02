Ventura fa i complimenti ad ADL: "Dai giardini di Paestum ed il Cittadella a Liverpool ed Eintracht!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex tecnico del Napoli, il primo della gestione di De Laurentiis, Giampiero Ventura

Senza mettere limiti alla provvidenza, da un lato si può dire che è stato già fatto qualcosa di importante, dai giardini di Paestum al centro di Castelvolturno, dal Cittadella al Liverpool o l'Eintracht. In campionato sta facendo qualcosa di incredibile, mai fatto da nessuno, rispetto a Sarri forse non ci sono avversari cattivi come in quegli anni, ma un vantaggio così è frutto di grande lavoro".