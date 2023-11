Ventura: “Mazzarri scelta giusta nonostante alcune incognite tattiche. Su Garcia…”

Giampiero Ventura, ex tecnico del Napoli e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Giampiero Ventura, ex tecnico del Napoli e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Credo che far tornare Mazzarri rappresenti una scelta condivisibile: Walter conosce l’ambiente e c’è conoscenza reciproca col presidente. E’ una scelta che porta entusiasmo ed è un aspetto che è venuto a mancare nelle ultime settimane. Per lui è una novità oltre che una necessità fare il 4-3-3. Questa squadra giocava a memoria fino a pochi mesi fa ma dal punto di vista delle tematiche di gioco, sui movimenti in campo, si sarà documentato anche perchè non lo aveva mai fatto.

Credo abbia visto più volte il Napoli lo scorso anno: non sarà un grande problema proporlo ma allo stesso tempo degli interrogativi restano. Garcia ha sbagliato sul piano dell’approccio: con i giocatori non è scattata mai la scintilla. Dire di non avere interesse per il calcio che il Napoli attuava con Spalletti è stato un errore grande da parte sua”.