Ventura minimizza: "Contro la migliore Inter della stagione un ko può starci"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giampiero Ventura, ex allenatore, tra le altre, anche del Napoli: “Il Napoli visto ieri è sottotono, ma si può mettere in preventivo. Prima della sosta era impossibile fermare il Napoli, ma lo stop ha rallentato gli azzurri. Ha incontrato ieri una squadra che ha avuto qualità e determinazione superiore. Tanti fattori possono aver influito sulla sconfitta: la condizione fisica, quella mentale, ma credo che alcuni calciatori non siamo quelli delle ultime partite come Di Lorenzo e Lobotka su tutti. Non so che lavoro abbia fatto il Napoli, ma probabilmente alcuni calciatori hanno bisogno di tempo per ritrovare la brillantezza che avevano prima della sosta. Una sconfitta contro quella Inter ci può stare per cui non mi preoccuperei più di tanto. Adesso c’è la Sampdoria e ci sono giorni sufficienti per preparare la gara. 5 punti non sono tantissimi, ma neanche pochi, il Napoli deve riacquistare brillantezza e spensieratezza, credo sia quindi solo questione di tempo. Tra 3 giorni c’è una gara alla portata del Napoli e solo nelle prossime settimane capiremo se il Napoli deve preoccuparsi o meno anche se la gara di Torino ci dirà se il campionato si riaprirà o meno.