Ventura non punta sul Napoli: "L'Inter è la squadra più completa"

"Juve? Siamo solo alla prima giornata e, con rispetto, non si cancellano due anni deludenti in 45 minuti”.

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Nell'intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport, l’ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura ha detto la sua anche sul campionato di Serie A: “L’Inter ha l’organico più completo. Due giocatori per ruolo. A centrocampo e in difesa Inzaghi può fare turnover senza veder calare il tasso tecnico. Sono andati via in molti, ma solo Brozovic e Onana erano titolari. Skriniar non giocava più, Lukaku non era di proprietà, Dzeko doveva fare i conti con l'età. Mentre Frattesi mi piace, Pavard è forte e punto su Arnautovic: può essere la sorpresa del campionato”.

Prosegue invece sulla Juventus e sui punti che può fruttare stando fuori dalle coppe europee: “Tanti, perché risparmierà energie fisiche e nervose. Ma il vero tema è capire che Juve sarà... Perché se è quella degli ultimi due anni, incontrerà difficoltà anche senza le coppe, se invece è quella aggressiva e determinata del bellissimo primo tempo di Udine diventa una candidata al titolo. Ma siamo solo alla prima giornata e, con rispetto, non si cancellano due anni deludenti in 45 minuti”.