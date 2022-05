Ventura: "Non si può parlare di delusione se vai in Champions con giornate di anticipo"

Intervistato in esclusiva da Il Mattino, l'ex c.t. della Nazionale Giampiero Ventura ha tracciato un bilancio della stagione del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Intervistato in esclusiva da Il Mattino, l'ex c.t. della Nazionale Giampiero Ventura ha tracciato un bilancio della stagione del Napoli: "Se raggiungi un posto Champions con giornate di anticipo non si può parlare di delusione. Il campionato è stato positivo, poi è chiaro che in un contesto come quello di quest'anno dove nessuno scappa finisci per avere un pizzico di rammarico".