Ventura non teme le cessioni: "Anche Insigne e Kou sembravano insostituibili..."

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giampiero Ventura, ex allenatore del Napoli e non solo

TuttoNapoli.net

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giampiero Ventura, ex allenatore del Napoli e non solo: "Si diceva che Koulibaly, Insigne e Mertens fossero insostituibili, ma il calcio è completamente cambiato. La Premier offre tanti soldi per un giocatore ed è difficile rifiutare determinate offerte. Oggi tutta la vita non ci sta più nessuno in una squadra. Quando sono andati via i big dell’anno scorso c’era malumore, oggi di quei giocatori non parla più nessuno. La società è stata brava a trovare Kim e Kvaratskhelia e a capire il momento in cui bisognava cambiare aria nello spogliatoio. Sarebbe fantastico se in questa squadra venissero inseriti due/tre elementi per alzare l’asticella ed essere competitivi in Europa.

Dopo la sosta il Napoli ha perso Osimhen, Simeone e Raspadori ed è andato a giocare un quarto di Champions League con Elmas punta centrale. Credo che il Napoli avrebbe potuto tranquillamente essere al posto dell’Inter in questa finale. Se a questa squadra metti due o tre elementi per aumentare il tasso qualitativo diventa straordinaria. Ad inizio campionato nessuno conosceva Kim e Kvaratskhelia. Dalla prima di campionato ci siamo dimenticati tutti, perché siamo rimasti ammaliati dal modo di stare in campo e fare calcio”.