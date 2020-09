Ventura: "Osimhen? Ha tutto quel che serve per diventare un calciatore importante"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex ct dell'Italia Gian Piero Ventura: “Nuovo sistema adottato da Gattuso? Nel calcio sulla carta si può fare tutto. Se l'allenatore del Napoli opterà per il 4-2-3-1, vorrà dire che avrà valutato i pro e i contro. Gli azzurri adesso però devono fare i conti, non solo con il modulo, ma con l’assenza di giocatori importanti come Allan, Callejon. Come cambia la difesa a secondo del modulo? Con la difesa a tre si aggredisce l’uomo, mentre con la difesa a quattro si aggredisce lo spazio. Sono due cose completamente diverse. Quando un giocatore ha qualità, alla fine, viene sempre fuori. Maksimovic lo ha dimostrato con i fatti nel Napoli, può giocare sia in una difesa a tre che a quattro. Penso succederà la stessa cosa anche con Rrahmani. Osimhen? Comunque vada, diverte e questa è una cosa importante per una piazza come Napoli. Per me questo attaccante ha tutto quello che serve per poter diventare un giocatore importante”.