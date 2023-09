Ventura: “Presto per giudicare Garcia, ma nel Napoli ho rivisto la stessa fame"

"Con la Lazio credo che sia una partita che il Napoli abbia la possibilità di farla sua con grandissime possibilità”.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Gianpiero Ventura, ex allenatore del Napoli e della nazionale: "Differenza tra il lavoro di ct e allenatore di club? Cambia il tempo che hai a disposizione per fare il tuo lavoro, quando alleni una squadra di club hai i giocatori a disposizione tutti i giorni e puoi incidere molto di più a livello mentale e tattico. In Nazionale hai poco tempo per lavorare, Spalletti ha tre-quattro giorni per preparare una partita, questa è la grande differenza. Poi ha la possibilità di fare un qualcosa di veramente importante, questo è l’augurio che faccio a Luciano con grandissimo affetto e stima. E’ giusto che ha avuto questa grande opportunità dopo quello che ha fatto di straordinario con il Napoli.

Giudizio sul Napoli? Il Napoli ha perso Kim e non l’ha ancora sostituito, Natan forse non è ancora pronto. Però i 10/11 titolari sono quelli dell’anno scorso e quindi la squadra è ancora la favorita in campionato. E’ ancora presto per dare un giudizio sul gioco di Garcia, ho visto nelle prime due partite che c’era ancora il sacro fuoco che il Napoli aveva l’anno scorso. L’importante è che nei singoli non ci sia rilassamento, questo non l’ho visto. Ho visto Osimhen affamato, Politano e gli altri con la stessa fame dell’anno scorso. Ogni allenatore porta qualcosa di suo, ma in questo Napoli c’è da portare poco di nuovo visto che era talmente perfetto con Spalletti.

Napoli-Lazio? La squadra di Sarri l’anno scorso è arrivata un qualcosa di straordinario col secondo posto. Non è più quella squadra però, ha perso Milinkovic-Savic che non è stato sostituito con i nuovi acquisti. Pedro ha un anno e qualche acciacco in più, la Lazio sicuramente non si è rinforzata. Credo che sia una partita che il Napoli abbia la possibilità di farla sua con grandissime possibilità”.