Ventura: "Spalletti Ct? Lo meritava, ma è diverso: in nazionale avrà poco tempo per allenare"

TuttoNapoli.net

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gianpiero Ventura, ex allenatore del Napoli e della nazionale:

“Spalletti da Ct della Nazionale? Bisogna fargli dei grandi in bocca al lupo. Credo che sia una nomina meritata, quello che ha fatto l’anno scorso è stato straordinariamente bello. Si è guadagnato questo incarico che potrebbe essere la ciliegina sulla torta di una carriera importante. È un amico a cui voglio un affetto incondizionato e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo col cuore in mano. Gli ho mandato un messaggio come è normale che sia. Poi ci sarà occasione, so che quando cominci sei cercato da tutti.

Mancini? Credo che non sia stata una bella immagine quello che è successo, ma è difficile entrare dentro alle cose, si rischia di dire delle sciocchezze. È una cosa che avrebbe potuto essere evitata e sul piano dell’immagine non abbiamo dato un’immagine straordinariamente bella.

Quando alleni una squadra di club la alleni tutti i giorni, quando alleni la Nazionale hai a disposizione i giocatori 5/6 giorni e diventa difficile entrare completamente dentro di loro. Con Di Lorenzo, Spalletti non avrà sicuramente problemi. Il grande problema di Spalletti è quello di dover cambiare ottica, perché quello che faceva a Napoli non avrà il tempo do farlo in Nazionale perché avrà meno tempo.

Garcia? Per lui non è facile prendere la squadra che ha vinto lo scudetto per come lo ha vinto, ma è stata brava la società che ha perso solo Kim. In alcuni momenti contro il Frosinone mi sembrava di vedere il Napoli di Spalletti, ma è chiaro che l’allenatore debba metterci qualcosa di suo. Credo che la partita di sabato non faccia gran testo, si devono aspettare altre 2/3 partite per dare giudizi. Però il segnale è quello di aver visto Zielinski, Politano, Osimhen e Raspadori con la stessa voglia dell’anno scorso. Ci sono delle squadre come Lazio, Milan e Roma che per motivi diversi non posso competere per lo scudetto del Napoli sia l’Inter che è più forte quest’anno dell’anno scorso, poi c’è l’incognita della Juventus che con continuità tornerebbe ad essere la Juventus”