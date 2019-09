Verdi rivela: "Per tutta l'estate ho percepito la grande considerazione del Torino, mi ha fatto due volte piacere..."

Simone Verdi, nuovo giocatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della società granata: “Quando un calciatore si sente così tanto apprezzato da un’altra Società non può che essere orgoglioso e felice per questa stima. Per tutta l’estate ho percepito la grandissima considerazione nei miei confronti da parte del Toro, e la cosa mi ha fatto due volte piacere perché avendo già indossato la maglia granata il Toro per me non è mai stato un club qualunque. Torno con grande entusiasmo. Ero molto giovane, avevo ancora tantissime cose da imparare, oggi sono decisamente un giocatore diverso, più maturo. Voglio ringraziare il Presidente Cairo e la Società per tutto quanto hanno fatto per riportarmi al Toro. Ritroverò tante persone che stimo e tifosi che mi hanno sempre incitato. Ci vediamo presto, Forza Toro”.