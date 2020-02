Verdone: "ADL indecifrabile, quando il Napoli era in crisi sembrava tranquillo", poi una battuta sull'Atalanta

Carlo Verdone lavora da tanti anni con De Laurentiis, ieri alla presentazione del nuovo film, "Si vive una volta sola", l'attore romano ha così parlato del patron azzurro: "Quando il Napoli è stato in crisi mi è parto tranquillo e rilassato - si legge su Il Mattino - ed era molto più arrabbiato quando le cose andavano bene. Non lo capisco. Per me, ormai, è indecifrabile. Barcellona? Bisogna sostenere le squadre italiane, forza azzurri!". Poi, rivolgendosi sempre a De Laurentiis, Verdone ha detto: "Hai visto quanto è forte l'Atalanta" con chiaro riferimento alla lotta Champions coi bergamaschi avanti di dodici punti al quarto posto.