Vergara si presenta: “Reggiana grande squadra, ma sogno di tornare al Napoli”

Dopo l’avventura in Serie C con la Pro Vercelli il percorso di crescita di Antonio Vergara, trequartista classe 2003 di proprietà del Napoli farà tappa nella stagione 2023/2024 a Reggio Emilia grazie alla Reggiana. Oggi il ragazzo di Frattaminore è stato presentato alla stampa e questo è quanto evidenziato da TuttoReggiana.com: “Sono stato accolto benissimo dai miei nuovi compagni – spiega -, abbiamo una grande rosa e possiamo ottenere gli obiettivi che la società si è prefissata. Dopo l’avventura in Serie C questo sarà un anno di crescita e dovrò lottare per meritarmi il posto.”

Sulla sua posizione in campo, poi, spiega: “Per me è indifferente fare la mezzala o il trequartista”.

Alla domanda su quale sia il suo sogno da calciatore, il ragazzo campano non ha dubbi: “Tornare al Napoli e giocare al ‘Maradona’”.