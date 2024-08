Verna: "Voto 4 a Conte, ha depresso i giocatori poi messi in campo"

Carlo Verna, giornalista RAI, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Siamo in una fase in cui Mbappè ha sancito una preponderanza del potere dei calciatori rispetto alle società mandando in tilt un meccanismo. De Laurentiis ha sbagliato tutto l’anno scorso, ma è ripartito prendendo un allenatore che ha rilanciato l’entusiasmo. Rispetto a questa situazione non mi sento di dare tante colpe alla società Napoli.

Se quell’offerta da 200 mln per Osimhen e Kvaratskhelia c’è stata allora il Napoli doveva accettarla. Conte ha deluso fino ad ora, ma le cose vanno valutate passo dopo passo. Son rimasto sconcertato da una serie di cose fatte da Conte, l’unica cosa fatta bene è l’assunzione di responsabilità. Caro Conte, chiedo, cos’ha fatto fino ad ora? Ha depresso i giocatori dicendo che era deluso, poi ha messo in campo giocatori che non ha valorizzato in campionato come Juan Jesus e Simeone. Voto a Conte 4 per ciò che ha fatto fino ad oggi”.